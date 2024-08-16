Ведущий Первого канала прокомментировал обыск в его поместье

Американский политолог и ведущий российского Первого канала Дмитрий Саймс отреагировал на новости о проведенном агентами ФБР обыске в его поместье в США. Об этом пишет Rappahannock News.

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В комментарии изданию 76-летний Саймс сказал, что не находится в США, ему было известно «о какой-то активности в его собственности», однако официально об обыске он уведомлен не был.

«Я не видел ордера. Со мной не связывались ни правоохранительные органы, ни кто-либо другой», — заявил политолог, признавшись, что при этом он «озадачен и обеспокоен».

В поместье ведущего Первого канала в США провели обыск

Саймс заверил, что совершит необходимые шаги для получения информации о происходящем, а затем предпримет соответствующие действия. Он добавил, что ему неизвестно о том, что он находится в центре внимания каких-либо правоохранительных расследований.

Ранее сообщалось, что агенты ФБР со вторника, 13 августа, проводят обыски в поместье Дмитрия Саймса, в Хантли, округ Раппаханнок, штат Виргиния. По словам соседа, правоохранители вывозили из жилища предметы на грузовиках с прицепами.

Дмитрий Саймс на протяжении десятилетий был хорошо известен в дипломатических кругах Вашингтона, и считается экспертом по России. До 2022 года он возглавлял аналитический Центр национальных интересов. С 2018 года он ведет ток-шоу «Большая игра» на российском Первом канале.

Ранее агенты ФБР провели обыск в доме бывшего разведчика Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк в связи с федеральным расследованием. Риттер заявил, что обыск прошел из-за его сотрудничества с российскими СМИ и связал его с попыткой американских властей запугать его.