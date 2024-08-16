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Один пилот Ту-22М3 погиб при крушении Ту-22М3 в Иркутской области

Один из пилотов Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, погиб. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Один пилот Ту-22М3 погиб при крушении в Иркутской области
© РИА Новости / Владимир Астапкович

«Одного из пилотов спасти не удалось», — сообщил глава региона, сославшись на органы военного командования Минобороны России.

Появились подробности крушения военного самолета Ту-22М3 на Ставрополье

Отмечается, что остальные пилоты получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что четыре пилота катапультировались в Иркутской области при падении самолёта.

Происшествия
Игорь Кобзев
Минобороны России
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