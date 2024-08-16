Фигурант дела подозреваемого в мошенничестве полковника ВДВ отказался признавать вину

Подчиненный командира бригады ВДВ гвардии полковника Артема Городилова, подозреваемого в мошенничестве, подполковник Константин Фролов отказался признавать вину. Об этом сообщает ТАСС.

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Фролову предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

После оглашения постановления о продлении ему и комбригу Городилову ареста до 19 ноября подполковник заявил, что хотел бы вернуться в зону специальной военной операции.