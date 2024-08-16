Захотевший уйти в зону СВО депутат устроил скандал после опасной езды в машине

Депутат Заксобрания Ростовской области Андрей Курносов устроил скандал после того, как его автомобиль несколько раз нарушил ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

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По их данным, около полутора месяцев назад парламентарий захотел уйти в зону проведения специальной военной операции (СВО). При этом сегодня его заметили в салоне Lexus. Автомобиль неоднократно нарушил правила дорожного движения, что заметила Ирина Полякова, помощница другого депутата Заксобрания Григория Фоменко.