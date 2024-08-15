Арестован экс-подчиненный комбрига ВДВ Городилова

Бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова Константин Фролов обвинен в особо крупном мошенничестве. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, кавалер трех орденов Мужества Фролов отправлен в СИЗО.

"Фигуранту дела комбрига ВДВ подполковнику Константину Фролову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере). Он был задержан в Петербурге, этапирован в Москву и арестован", - рассказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах не уточнили деталей уголовного дела, сославшись на тайну предварительного следствия.