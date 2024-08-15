Дрон атаковал автомобиль с депутатами Госсобрания Башкирии

Дрон атаковал автомобиль, на котором два депутата Госсобрания Башкирии возвращались из зоны проведения специальной военной операции (СВО) после доставки гуманитарного груза. Один из парламентариев получил легкое ранение, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального парламента.

"Автомобиль с депутатами Государственного собрания <…> Тимергали Уразгуловым и Юлией Красновой, находившимися с гуманитарной миссией в зоне проведения СВО, был атакован ударным дроном [в Запорожской области]", - говорится в сообщении.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, которые приводятся в сообщении, парламентарии возвращались в Бердянск после передачи груза бойцам. Было отмечено, что дрон атаковал автомобиль возле населенного пункта Токмак:

беспилотник взорвался после удара по крыше транспорта.

"Нашим коллегам сильно повезло, что основной удар принял на себя автомобиль, он серьезно поврежден, но остался на ходу, и им удалось самостоятельно покинуть опасную зону. Тимергали Уразгулов получил легкое осколочное ранение, от госпитализации отказался", - цитируют в сообщении Толкачева.

Уточняется, что депутаты находятся в Ростовской области и направляются в Уфу.