Женщина съела протокол на глазах у следователя, чтобы спасти сына

В Сочи женщина съела материалы дела на глазах у следователя, чтобы спасти сына-подростка от уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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По данным канала, юношу обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности через интернет. Его мать вызвали для подписания протокола, однако женщина решила «спасти» сына и начала жевать бумагу прямо перед сотрудниками силовых структур.

Молодого человека оштрафовали на 100 тысяч, а его мать — на 40 тысяч рублей за вмешательство в следствие.

Ранее следователи в Ямало-Ненецком автономном округе завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы, которая вместе с дочерью пыталась отравить освободившегося из колонии сына.