Глава экстремистской ячейки «СССР» получил 7,5 года колонии

Нелиновский районный суд Ростовской области приговорил к 7,5 года колонии организатора экстремистской ячейки "Союз Славянских Сил Руси" Олега Колесова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

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Помимо него, как сообщили в суде, еще пять участников объединения получили от четырех до пяти лет лишения свободы.

Известно, что в 2017 году Колесов вступил в эту организацию, которая на тот момент еще не была признана экстремистской, и занял пост "главы Ростовской области РСФСР в составе СССР". В 2019 году Верховный суд республики Коми запретил ее деятельность.

Суд признал Колесова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Еще пятерым фигурантам дела суд назначил от четырех до пяти лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

"Союз славянских сил Руси" был создан в 2010 году врачом-стоматологом Сергеем Тараскиным. Тогда же он объявил себя временно исполняющим обязанности президента СССР. По его мнению, в 1991 году Советский Союз не распался – юридически он все еще продолжает существовать. По данным ФСБ, у "СССР" было около 150 тыс. последователей. Все они были убеждены, что действующая власть России нелегитимна. Организация запрещена в России как экстремистская.