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В СК РФ назвали возможную причину схода вагонов с рельсов под Оренбургом

Следователи рассматривают в качестве причин схода грузовых вагонов с рельсов в Оренбургской области ненадлежащее состояние железнодорожного полотна или ходовой части состава. Об этом сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Газета.Ru

Названа причина схода с рельсов грузового поезда под Оренбургом
© РИА Новости

«В качестве причин схода следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава», - отмечается в сообщении. ТАСС

По предварительным данным, инцидент произошел 15 августа на железнодорожной станции Меновой двор Южно-Уральской железной дороги. С рельсов сошли пять пустых вагонов. Пострадавших в результате происшествия нет. На движения поездов это также не повлияло. По факту случившего организована доследственная проверка. News.ru

Происшествия
Следственный комитет