Названа причина схода с рельсов грузового поезда под Оренбургом

Следователи рассматривают в качестве причин схода грузовых вагонов с рельсов в Оренбургской области ненадлежащее состояние железнодорожного полотна или ходовой части состава. Об этом сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Газета.Ru

«В качестве причин схода следствием рассматриваются версии о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава», - отмечается в сообщении. ТАСС

По предварительным данным, инцидент произошел 15 августа на железнодорожной станции Меновой двор Южно-Уральской железной дороги. С рельсов сошли пять пустых вагонов. Пострадавших в результате происшествия нет. На движения поездов это также не повлияло. По факту случившего организована доследственная проверка. News.ru