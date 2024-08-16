Арестованная за фейки о ВС РФ педиатр Буянова пыталась сбежать за границу

Педиатр Надежда Буянова, обвиняемая в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, ранее пыталась скрыться за границей от органов следствия. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Буянова Н. Ф. нарушила ранее избранную меру пресечения в виде запрета определенных действий, скрылась от органов расследования и была объявлена в розыск. Она была выявлена в местности, в непосредственной близости от границы Российской Федерации", - сказано в решении Мосгорсуда на арест врача.

В документе отмечается, что о ее месте нахождения стало известно вследствие разыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов. "Буянова находилась на границе Российской Федерации с иностранным государством, на территории которого проживают ее родственники. С собой у нее была значительная сумма денег и средство связи", - говорится в документе.

В связи с этим Мосгорсуд принял решение отставить Буянову под стражей.

По версии обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Буяновой вменяется ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение с использованием служебного положения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Врач вину не признает. Ее уволили с работы, после чего женщина подала иск о восстановлении. Тушинский суд Москвы восстановил Буянову на работе.