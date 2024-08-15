Очевидица описала крушение Ту-22М3 под Иркутском

Перед падением на борту потерпевшего крушение в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 раздавались взрывы. Крушение «Ленте.ру» описала очевидица по имени Татьяна, наблюдавшая за происшествием из города Черемхово.

«Самолет пролетал в зоне видимости, были слышны звуки каких-то взрывов, сам он горел ярким пламенем, исходили искры», — передала местная жительница.

Ранее в Минобороны России сообщили, что бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области. По информации ведомства, экипаж самолета успел катапультироваться, после чего Ту-22М3 упал в безлюдной местности. Предварительно причиной аварии стала техническая неисправность.

Стала известна судьба экипажа разбившегося под Иркутском Ту-22М

По данным губернатора региона Игоря Кобзева, экипаж увел самолет от жилых строений, после чего катапультировался.