В районе Черемхово Иркутской области потерпел крушение дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М. Экипаж катапультировался, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Инцидент произошел в четверг, 15 августа, при выполнении планового полета, в 22:11 по местному времени.Ту-22М3 упал в 100 метрах от федеральной трассы Р-255.

«Их [летчиков] жизни угрозы нет. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет», — подчеркнули в ведомстве.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность, уточнили в Минобороны РФ.

Российский истребитель Су-34 разбился под Волгоградом. Что стало причиной крушения?

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что спасательные службы нашли всех четверых пилотов упавшего Ту-22М3, летчики живы.