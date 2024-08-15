В Госдуме предложили изъять особняк экс-главы МО РФ Иванова

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила изъять особняк арестованного бывшего главы Минобороны России Тимура Иванова и сделать там детский лагерь или реабилитационный центр для участников СВО. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что соответствующее обращение Останина направила в Генпрокуратуру РФ. В нем депутат напомнила, что Иванова подозревают в получении взятки в особо крупном размере и, по предварительным данным, именно на эти средства он приобрел свою «роскошную усадьбу» на территории коттеджного поселка «Панкратово» в Тверской области.

«Убедительно просим Вас, уважаемый Игорь Викторович, заявить в суд требование об обращении указанного имущества в доход РФ с целью дальнейшего размещения там организации отдыха детей и их оздоровления или учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо реабилитационного центра для участников специальной военной операции», — призвала Останина.

По ее мнению, реализация любого из перечисленных проектов будет иметь важное социальной значение.