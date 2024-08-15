В Иркутской области разбился бомбардировщик

Бомбардировщик Ту-22м, предварительно, потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Газета.Ru

«15 августа 2024 года в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», - сказали в Минобороны. ТАСС

Все обстоятельства произошедшего выясняются. News.ru