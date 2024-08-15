Кран высотой 35 метров упал в Щербинке в Москве

В районе Щербинка в столице упал 35-метровый кран. Об этом стало известно в четверг, 15 августа.

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Один человек погиб, один пострадал. Подробности инцидента уточняются.

На юго-западе столицы четверо школьников угнали автомобиль каршеринга и врезались в жилой дом. Трагедия произошла на Южнобутовской улице. Школьники угнали машину через чужой аккаунт в приложении, после чего не справились с управлением.

Позже выяснилось, что устроил смертельное ДТП на юго-западе Москвы 15-летний юноша. В ближайшее время его допросят в Следственном комитете.

Вертолет Robinson потерпел крушение на Камчатке. Его нашли вблизи вулкана Малый Семячик.

До этого трое граждан России из экипажа рухнувшего в Турции пожарного вертолета Ми-8 были спасены, однако у них зафиксированы разного рода травмы. После инцидента власти отмечали, что никто не пострадал, а состояние экипажа оценивается как «нормальное».

Утром 1 августа в Свердловской области в городе Нижний Тагил произошло обрушение здания в результате взрыва газа. По уточненной информации, в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, из них шестеро детей.