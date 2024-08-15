Украинцу вынесли приговор за изнасилования 13 детей в Крыму

В Крыму вынесли приговор гражданину Украины, который изнасиловал 13 детей в Керчи и Феодосии, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на ГСУ СК России по Крыму и Севастополю. Уточняется, что мужчина получил 12 лет колонии строгого режима.

По данным издания, 40-летний украинец проживал в Феодосии и искал детей, которые гуляли на детских площадках без родителей. После непродолжительного общения с ними, он совершал действия сексуального характера. Некоторым детям он также предлагал деньги.

Мужчину признали виновным и назначали исправительную колонию. Кроме того, после выхода из тюрьмы, у него не будет права работать с детьми на протяжении 7 лет.

Ранее стало известно, что юная жительница Новой Москвы, родившая в 13 лет от сводного деда, второго супруга бабушки, подвергалась сексуализированному насилию со стороны родного дяди. Это происходило на протяжении двух лет под носом у родственников.

До этого челябинского учителя Максима Маркина осудили на 13,5 года за изнасилование восьмилетней девочки на кладбище. Также суд запретил мужчине заниматься педагогической деятельностью на протяжении 15 лет после отбывания срока. Прокурор просил для мужчины наказания в виде 15 лет лишения свободы.