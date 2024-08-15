Пожилая москвичка отдала все деньги незнакомке ради снятия порчи

Пожилая жительница Москвы отдала все имевшиеся при себе деньги и драгоценности незнакомке, которая убедила ее, что на женщину наложили порчу. Об этом сообщило «МВД Медиа».

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Инцидент, как уточняет «Осторожно, Москва», произошел в Чертаново. 25-летняя безработная жительница Подмосковья подошла к 75-летней женщине и спросила, как пройти в аптеку. В ходе беседы она рассказала бабушке, что «видит у нее порчу», и пообещала помочь избавиться от нее.

Аферистка убедила пенсионерку, что сглаз действует на нее через купюры и ювелирные изделия, и их надо «очистить». Для проведения «ритуала» жертва обналичила деньги через банкомат и отдала 29 тысяч рублей, а также золотую цепочку, нательный крестик и серьги на сумму 50 тысяч рублей.

Аферистка обещала вернуть все после «очищения», но исчезла. Бабушка, поняв, что ее обманули обратилась в полицию. Мошенницу нашли, возбуждено уголовное дело. Свою вину фигурантка не признала. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Из похищенного удалось вернуть драгоценности.

В прошлом году пенсионерка из Москвы потеряла 1,2 миллиона рублей после встречи с «ясновидящей». 76-летняя москвичка познакомилась с якобы экстрасенсом прямо у своего дома — новая знакомая сразу сообщила, что на россиянку наложена порча, которую срочно нужно снять.