Представившийся хомячком мужчина грозился подорвать детскую площадку

В Ломоносове фанат игры Hamster Kombat угрожал взорвать детскую площадку. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

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Ночью 14 августа неизвестный мужчина, представившийся хомячком, сообщил в полицию о заложенном взрывном устройстве на детской площадке. По словам мужчины, под горкой он установил две гексогеновые бомбы весом по 1 кг каждая.

Прибывшие на место полицейские провели тщательный осмотр, но ничего подозрительного не обнаружили. Свое поведение представившийся хомячком мужчина объяснил тем, что он «переиграл в Hamster Kombat».

Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, в которой игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают возможность обмена накопленных баллов на криптовалюту после листинга на бирже. Однако эксперты не верят в потенциальную возможность игроков заработать на проекте серьезные деньги. Так, экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о сложности распределения токенов из-за большого числа игроков.