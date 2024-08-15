В Казани загорелось административное здание

Пожар произошел в административном здании в Казани на площади 750 кв. м, люди эвакуировались. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел по адресу: Татарстан, город Казань, улица Восстания, 18б.

"По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходит горение мансардного этажа административного здания на площади 750 кв. м. Люди эвакуировались самостоятельно", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что, по предварительной информации, пострадавших нет.