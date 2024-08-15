Бывший российский министр частично признал вину по новому делу

Бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер частично признал вину по новому делу. ФедералПресс

«Вину признаю частично. Считаю, что предъявленные мне обвинения являются чрезмерными. Факты, изложенные в постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемого, не в полной мере соответствуют фактическим обстоятельствам», — заявил бывший министр, выслушав представительницу гособвинения Екатерину Козлову. Газета.Ru

Следствие установило, что в период с 2018 по 2019 год министр дал незаконное указание о финансировании строительства парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону. В результате из бюджета было выделено 47 миллионов рублей. Злоупотребления были допущены при благоустройстве парка в городе Зверево. Незаконное финансирование оценивается в 44,4 миллиона рублей. Майер был назначен на должность министра ростовского ЖКХ в 2016 году. Он уволился по собственному желанию в марте 2020 года. В декабре того же года его задержали правоохранители и обвинили в совершении должностных преступлений. Lenta.ru