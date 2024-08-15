Курьер Анжела Цырульникова, которая была арестована по делу о мошенничестве в отношении Долиной, заявила, что мошенники использовали ее втемную. Она утверждает, что не была осведомлена о том, что ведет диалог с аферистами. Видео, на котором она признается в этом, опубликовано в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

Цырульникова подчеркнула, что действительно забрала у певицы пакет, в котором были деньги. Кроме того, по словам курьера, ей поступил звонок от женщины, представившейся сотрудницей органов. Она предложила ей встретиться со знаменитостью.

«Мне объяснили, что я персона известная, что какие-то сведения обо мне нехорошие куда-то ушли, они как бы оказывают мне защиту и охрану. <...> Они обо мне много знали, о моих детях... О том, что это мошенники, что я в какой-то махинации участвую - у меня не было подозрения», - заявила Цырульникова.

Пригожин призвал защитить Долину после продажи ее квартиры из-за мошенников

Напомним, что ранее к квартире Долиной в Москве пришли неизвестные, которые заявили, что являются ее новыми владельцами. Тогда же выяснилось, что певица стала жертвой мошенников. СМИ писали, что в апреле СМИ ей стали звонить «сотрудники спецслужб». Они уговорили ее продать квартиру, а вырученные деньги и сбережения «спасти». Общая сумма ущерба составила порядка 200 млн рублей. По версии следователей, Долина отдала часть денег Цырульниковой, которая выступила в качестве курьера. Она забирала у потерпевшей часть денежных средств и позже переводила их мошенникам.