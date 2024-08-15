В Москве под домашний арест за взятки отправили экс-главного специалиста Мосжилинспекции

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главного специалиста столичной Государственной жилищной инспекции Алсу Курбанову, обвиняемую в получении трех взяток. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, вину экс-чиновница не признает.

"Уголовное дело возбуждено 13 июня СО ГСУ СК РФ в отношении Курбановой А. Р. по признакам трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 (получение взятки должностным лицом, иностранным должностным лицом за незаконные действия или бездействие). Вину она не признала", - рассказал собеседник агентства.

Постановлением Басманного суда она помещена под домашний арест. Санкция вменяемой Курбановой статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.