Мужчина убил тещу и положил ее тело в инвалидное кресло на востоке Москвы

Сотрудники правопорядка задержали мужчину, который убил свою тещу и положил ее тело в инвалидное кресло на востоке Москвы. Об этом стало известно в четверг, 15 августа.

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Инцидент произошел 14 августа на Байкальской улице. В квартире было найдено тело пенсионерки 1959 года рождения с перерезанным горлом. В совершении убийства обвинили зятя погибшей. Устанавливаются подробности произошедшего, пишет агентство городских новостей «Москва».

9 августа было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство возбудили после того, как мужчина в подмосковном Щелкове поджег свою сожительницу. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Другой случай произошел в Калининграде 2 августа. Мужчина напал с молотком на 101-летнюю пенсионерку. Ему было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.