Открытое горение на территории бывшего завода в Люберцах ликвидировано

Открытое горение на территории производственного здания бывшего завода имени Ухтомского в Люберцах ликвидировано. Об этом в четверг, 15 августа, заявили в МЧС России.

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— По уточненным данным, площадь составила 2700 квадратных метров. Авиацией МАЦ сброшено 150 тонн воды, — написали в Telegram-канале МЧС.

15 августа стало известно, что в здании на улице 65 лет Победы в Люберцах загорелось помещение компании «Структура Арт», которая производит декорации для различных мероприятий и форумов.

Позже сообщалось, что площадь возгорания в производственном здании бывшего завода имени Ухтомского в Люберцах выросла до двух тысяч квадратных метров. На месте работали около 80 специалистов и 24 единицы техники. К тушению был привлечен вертолет КА-32 МАЦ.