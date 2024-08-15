В Шереметьево задержали перевозившего необычный груз иностранца

В московском международном аэропорту Шереметьево задержали иностранца, пытавшегося незаконно провезти необычный груз. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

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Уточняется, что 53-летний гражданин Китая пытался вылететь из Москвы в Пекин. Однако таможенники на досмотре обнаружили в его багаже 13 зубов кашалота и 58 фрагментов. Мужчина уверял, что приобрел это в качестве сувениров своим родственникам.

В ФТС России добавили, что разрешительные документы у иностранца отсутствовали.

«Специалисты Государственного Дарвиновского музея установили, что резцы принадлежат зубатому киту, включенному в Международную красную книгу, и представляют собой культурную ценность», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Гражданину Китая грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево задержали 35-летнего гражданина КНР с изумрудами и бриллиантами на 5 миллионов рублей. В его рюкзаке обнаружили 32 пары серег, 15 колец и 3 цепочки.