Приставания неизвестного петербуржца довели девочку до психлечебницы

В Санкт-Петербурге девочка попала в психиатрическую больницу после приставаний неизвестного мужчины, пишет MK.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что мужчина домогался подростка на Малой Пушкарской.

Мать девочки поделилась, что ее дочь раздавала листовки на улице возле кафе, когда к ней пристал мужчина. Из-за этого происшествия у девочки началась продолжительная депрессия, поэтому сейчас специалисты оказывают ей психиатрическую помощь.

По данным издания, полиция разыскивает извращенца. Также принимается решение по поводу возбуждения уголовного дела.

Ранее в Екатеринбурге местный житель заснял на видео велосипедиста, который домогался его супруги. По его словам, мужчина, прозванный «жопошлепом», бьет женщин по ягодицам, после чего спешно ретируется на велосипеде, чтобы его не смогли догнать.

До этого в Екатеринбурге местные жительницы засняли у ворот дендропарка мужчину со спущенными штанами. Человек в куртке прятался за воротом куртки и занимался самоудовлетворением, пока девушки стыдили его и просили назвать имя и показать лицо. При этом онанист предлагал очевидицам деньги за то, что они стали свидетелями его эксгибиционистского перформанса.