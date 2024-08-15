«Слышали крики»: раскрыты подробности гибели нижегородки на вечеринке

Девушка, погибшая на вечеринке в квартире в Нижнем Новгороде, была там с подругой, рассказал NEWS.ru источник. Собеседник издания подчеркнул, что в тот вечер из квартиры доносились крики, но о помощи никто не просил. Он допустил, что девушку могли изнасиловать, когда ее подруга покинула квартиру.

В ту ночь мы действительно слышали крики, но о помощи никто не просил. Заметили, что три парня пришли с двумя девушками, одна из которых ушла через два часа примерно, вторая осталась. Мы шокированы, может, они ее изнасиловать хотели, раз она в нижнем белье была. Парни приезжие, не наши. На вид лет 25 всем примерно, девушки тоже совершеннолетние на вид были, — пояснил источник.

Собеседник издания отметил, что квартиру снимают двое молодых людей, которые постоянно устраивают там вечеринки даже в будние дни. По его словам, иногда к ним приходят по 10 человек.

В этой квартире двое парней снимают, поэтому там постоянные вечеринки. Будни, выходные — неважно. Откуда третий взялся — не знаю, но там вечеринки бывают и по 10 человек, и девочки постоянно туда приходят, — добавил собеседник издания.

NN.ru ранее сообщил, что девушка разбилась, выпав из окна в Нижнем Новгороде. По данным издания, она была только в нижнем белье. Трагедия произошла 13 августа в Автозаводском районе.

Ранее тело молодой жительницы Петербурга с сотней ножевых ранений и гнилостными изменениями нашли в пустой квартире на Краснопутиловской улице. Все помещение было в крови. Соседи погибшей утверждали, что в квартире девушки регулярно проходили вечеринки.