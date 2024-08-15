Мужчина поджог машину Росгвардии за обещанные полмиллиона от кураторов с Украины

Совершен поджог машины Росгвардии в Москве. Кураторы из Украины пообещали мужчине, работающему электромонтером, 500тысяч рублей.

По информации Shot, зовут поджигателя Евгений. Ему 33 года. Накануне около восьми вечера он зажег салфетки и положил их на капот служебной «Лады-гранты» вневедомственной охраны Росгвардии. Также мужчина использовал бензин.

Это заметили росгвардейцы, которые потушили возгорание и задержали Евгения. Успел сгореть только капот авто, салон не пострадал.

Задержанный признался, что действовал по указке украинских кураторов, с которыми общался через Telegram. Ему обещали полмиллиона.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нападении в Москве водителя-мигранта такси на молодого человека.