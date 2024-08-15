К тушению пожара в Люберцах привлекли авиацию

К тушению пожара в производственном здании в подмосковных Люберцах привлекли авиацию. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном Telegram-канале.

Уточняется, что площадь возгорания выросла до 2 тыс. кв. метров. На месте работают порядка 80 специалистов и 24 единицы техники, говорится в сообщении.

«К тушению привлечен вертолет КА-32 МАЦ», - сообщила пресс-служба МЧС.

В Прокуратуре Московской области заявили, что сообщение о возгорании помещения на территории производственного предприятия, расположенного на улице 65 лет Победы в Люберцах, поступило сегодня утром. Отмечается, что сейчас осуществляется тушение пожара, данных о пострадавших пока нет. Подчеркивается, что Люберецкая городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и проведение проверки по данному факту. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы, заявили в Прокуратуре МО.

12 августа сообщалось, что огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение в жилом доме в подмосковной Лобне. Как стало известно, в результате пожара погибли два человека. В МЧС сообщили, что пожарные спасли из горевшего дома шесть человек.

Также ранее сообщалось, что в Миасском городском округе Челябинской области ребенок погиб при пожаре в бане. Огнем было уничтожено 32 квадратных метра площади. Тушение потребовало усилий 11 специалистов и работы трех единиц техники.