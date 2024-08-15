В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера

В Белгородской области объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, такое решение принято по итогам заседания правительственной комиссии под руководством главы МЧС Александра Куренкова. Вечерняя Москва

«Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», - сказал он. ТАСС

14 августа в Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня. RT на русском