Задержанных по подозрению в подготовке теракта в РФ арестовали

Задержанных по подозрению в подготовке теракта в Тюменской области арестовали на два месяца. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по региону в Telegram-канале.

Им предъявили обвинение в приготовлении к совершению террористического акта на территории Тобольска. По данным СК, они хотели подорвать административное здание органов внутренних дел.

«В настоящее время по ходатайству следователя СК России судом в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Следователи в ходе обысков обнаружили комплектующие компоненты самодельного взрывного устройства, а в мобильных телефонах задержанных найдены инструкции по изготовлению, а также видеозаписи их испытаний.

В июле в Калининградской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта на территории одного из муниципалитетов.