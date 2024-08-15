Силовики предотвратили теракт на объекте МВД под Тюменью

Сотрудники ФСБ, предотвратили теракт в Тюменской области, который готовили «сторонники идеологии массовых убийств». Об этом сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, в подготовке теракта участвовали два человека. Они задержаны. В ФСБ заявили, что они планировали взорвать бомбу на объекте МВД в Тобольске.

Силовики нашли в схроне, который был создан подозреваемыми, два самодельных зажигательных устройства (СЗУ) и самодельное взрывное устройство (СВУ). Взрывчатку на месте уничтожили специалисты-взрывотехники. Также у подозреваемых нашли инструкции по изготовлению взрывных устройств и видео с их испытаниями. Против задержанных возбудили уголовное дело о подготовке к теракту.

Ранее ФСБ объявила о задержании четырех человек, которые готовили теракты на крымских железнодорожных путях по заданию Украины. По данным ФСБ, украинские агенты планировали совершить теракты в разных районах полуострова, чтобы парализовать движение поездов, в том числе военного назначения.