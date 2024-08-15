В подмосковных Люберцах произошел пожар на территории завода. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, в здании на улице 65 лет Победы загорелось помещение компании «Структура Арт», производящей декорации для различных мероприятий и форумов. Очевидцы отмечают, что дым усиливается. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Все обстоятельства и причины ЧП уточняются. В региональном главке МЧС пока не давали комментариев по поводу случившегося.

Накануне пожар произошел в торговом центре «Рио», расположенном на юго-западе Москвы. Как сообщило ТАСС со ссылкой на оперативные службы, открытое горение наблюдалось с 1-го по 4-й этажи. Всех людей удалось вывести из ТЦ. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Позднее пожар ликвидировали.

Также ранее сообщалось, что два подростка пострадали в ходе пожара в частном доме в коттеджном поселке Крона городского округа Истра.