В Казани закрыли кафе из-за шести случаев кишечной инфекции

Шесть случаев кишечной инфекции зарегистрировано у посетителей кафе "Азу" в Казани. Из-за выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований заведение закрыто, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.

"В связи с регистрацией шести случаев кишечной инфекции у посетителей кафе "Азу" (Казань, ул. Петербургская, д. 14) управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан проведено эпидемиологическое расследование в отношении ИП Ахметова А. Ф. В ходе расследования были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обработка сырья и готовой продукции в кафе проводилась на одних и тех же столах, были нарушены условия хранения готовых пищевых продуктов и сырья, помещения находились в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, сотрудники заведения не прошли медосмотр.

Проверяющие обнаружили в кафе 121 кг продуктов без маркировки и сопроводительных документов. Продукцию сняли с реализации.

По результатам лабораторных исследований в 11 пробах пищевой продукции и 7 смывах с объектов внешней среды обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в одной пробе готовой продукции - сальмонелла. Кроме того, у четырех сотрудников кафе были обнаружены сальмонеллы.

Сотрудники отстранены от работы, на индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. По материалам управления Роспотребнадзора по региону Вахитовским районным судом Казани принято решение о запрете деятельности кафе на 30 суток.