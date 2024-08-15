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Стало известно имя французского наемника, который изнасиловал девушку под Харьковом

Российские следователи возбудили уголовное дело после того по заявлению жительницы харьковского села о том, что ее изнасиловали двое французских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает РИА Новости, замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что личность одного из них установлена.

Стало известно имя французского наемника, который изнасиловал девушку под Харьковом
© globallookpress.com

Инцидент произошел в селе Глубокое. По словам пострадавшей, пьяные наемники, говорившие по-французски, ворвались в ее дом, избили, а после изнасиловали. Несколько дней после этого она просидела в погребе, боясь выйти наружу. Лишь через неделю ее вместе с матерью эвакуировали российские военные.

Лисняк рассказал, что подозреваемый — французский гражданин Барат Максим Роджер Генри 1989 года рождения. Ранее он принимал участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне курдских вооруженных формирований, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара. Генри имеет судимость на родине — его признали виновным в домашнем насилии над женой.

По информации УВД администрации Харьковской области, легионер родился в Орлеане, а его родители — выходцы из Бельгии. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), а также ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество). Французу грозит вплоть до пожизненного заключения.