Стало известно имя французского наемника, который изнасиловал девушку под Харьковом

Российские следователи возбудили уголовное дело после того по заявлению жительницы харьковского села о том, что ее изнасиловали двое французских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает РИА Новости, замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что личность одного из них установлена.

Инцидент произошел в селе Глубокое. По словам пострадавшей, пьяные наемники, говорившие по-французски, ворвались в ее дом, избили, а после изнасиловали. Несколько дней после этого она просидела в погребе, боясь выйти наружу. Лишь через неделю ее вместе с матерью эвакуировали российские военные.

Лисняк рассказал, что подозреваемый — французский гражданин Барат Максим Роджер Генри 1989 года рождения. Ранее он принимал участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне курдских вооруженных формирований, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара. Генри имеет судимость на родине — его признали виновным в домашнем насилии над женой.

По информации УВД администрации Харьковской области, легионер родился в Орлеане, а его родители — выходцы из Бельгии. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), а также ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество). Французу грозит вплоть до пожизненного заключения.