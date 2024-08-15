В США осудили россиянина за продажу краденых банковских данных

Гражданин РФ приговорен в США к 40 месяцам тюрьмы и штрафу в размере более $1,2 млн за продажу краденых банковских данных. Об этом сообщила в среду прокуратура столичного округа Колумбия.

Как следует из заявления, 27-летний москвич Георгий Кавжарадзе "приговорен к 40 месяцам тюрьмы за <...> продажу краденой финансовой информации, данных входа и других идентифицирующих личность сведений". Помимо тюремного срока, ему предписано выплатить штраф в размере $1 233 521. Прокуратура инкриминировала ему продажу данных для доступа к более чем 297 тыс. банковских учетных записей на общую сумму $1,2 млн.

В документе подчеркивается, что Кавжарадзе 16 февраля признал себя виновным в сговоре с целью банковского и электронного мошенничества. В августе 2021 года ему были предъявлены обвинения, после чего он был экстрадирован в США, где в мае 2022 года впервые предстал перед судом и с тех пор находился под стражей.