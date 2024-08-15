Россиян предупредили о новой уловке мошенников перед 1 сентября

Мошенники перед 1 сентября используют истории о распродажах и конкурсах в поддельных интернет-магазинах школьной одежды, учебников и канцтоваров. О новой уловке аферистов россиян предупредила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, ее слова приводит РИА Новости.

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Она объяснила, что жертвы получают сообщения со встроенными ссылками для перехода, которые могут оказаться фишинговыми, могут вести на поддельный сайт магазина или загрузить на гаджет вредоносное программное обеспечение (ПО).

Храпунова добавила, что после совершения покупки на таких сайтах продавцы перестают выходить на связь, а товар не отправляется. «При фишинговой ссылке происходит компрометация личных данных. Вредоносное ПО позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к устройству жертвы и всем приложениям, установленным на нем», — рассказала эксперт.

Храпунова посоветовала приобретать товары в проверенных местах, где продавцы получают денежные средства только тогда, когда покупатель забирает покупку.

Ранее Храпунова дала россиянам советы для защиты от мошенников. В частности, эксперт рекомендовала внимательно читать сообщения, поступающие из банка, и заводить отдельную карту для платежей в интернете. Эксперт рассказала, что мошенники могут выпустить карту от имени потенциальной жертвы.