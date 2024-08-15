Макрон сообщил о гибели пилотов после столкновения истребителей

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил гибель двух пилотов в результате столкновения истребителей Rafale, произошедшего 14 августа.

"С глубокой скорбью мы узнали о гибели капитана Себастьена Мабира и лейтенанта Матиса Лоранса в результате авиакатастрофы во время учебного полета на самолете Rafale", - написал глава государства в X (ранее Twitter).

Он выразил соболезнования родным и сослуживцам погибших пилотов.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что в ходе учебного полета два истребителя столкнулись в воздухе над департаментом Мёрт и Мозель на северо-востоке страны. В результате происшествия пилот одного из истребителей успел катапультироваться и был спасен подоспевшей поисковой командой.

О судьбе инструктора и пилота, находившихся во втором самолете, до вечера среды не было никакой информации.

Агентство AFP уточнило, что все пилоты, попавшиеся в аварию, имеют французское гражданство и речь не идет о военнослужащих с Украины, которые проходят подготовку в другом регионе. По информации телеканала BFMTV, два истребителя приписаны к части, где обучают летчиков и штурманов. В рамках данной учебной миссии они вылетали в Германию для отработки заправки в воздухе, столкновение же произошло уже по возвращении во Францию. Для установления обстоятельств произошедшего было начато расследование.