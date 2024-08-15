В российском регионе задержали объявленного в международный розыск иностранца

Сотрудники полиции в Приморье задержали находившегося в международном розыске гражданина Литвы. Мужчина подозревается в совершении насильственных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Сотрудники отдела МВД России по городу Артему задержали 50-летнего гражданина Литовской Республики. По имеющейся информации, в период с 2018 по 2024 годы фигурант совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух своих несовершеннолетних дочерей. Кроме того, он обвиняется в причинении вреда здоровью средней тяжести. Желая избежать ответственности за содеянное, мужчина покинул Литву", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранительные органы Литвы объявили его в международный розыск по каналам Интерпола. Приморские полицейские установили, что разыскиваемый живет в городе Артеме. Фигуранта уголовных дел заключили под стражу. Решается вопрос о его экстрадиции в Литовскую Республику.