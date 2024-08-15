Власти Курской области объявили об эвакуации всего Глушковского района

Оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра «Патриот». Смирнов призвал местных жителей с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям.

12 августа сообщалось, что из Курской области эвакуировали 121 тысячу человек. По данным врио главы, 28 населенных пунктов в Курской области находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бои с ВСУ в приграничных регионах Курской области начались 6 августа и продолжаются до сих пор. Под удар попала и Белгородская область, не исключены провокации и в Брянской области. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.