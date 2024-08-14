Раскрыты новые подробности в деле генерала Шестерова

Следователи в рамках уголовного дела о хищениях в парке «Патриот» требовали отправить замначальника главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майора Владимира Шестерова в СИЗО, сообщила ТАСС пресс-служба 235-м гарнизонного военного суда. Однако суд избрал ему домашний арест.

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Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании Шестерову меры пресечения в виде заключения под стражу. По итогам рассмотрения ходатайства следственного органа суд постановил отправить его под домашний арест, который в настоящее время никто не обжаловал, — рассказала собеседница агентства.

Ранее главные фигуранты уголовного дела о хищениях в парке «Патриот» — полковник в отставке Вячеслав Ахмедов и генерал-майор Владимир Шестеров — признали свою вину. Их обвиняют в хищении государственных средств на десятки миллионов рублей. По версии СКР, деньги похищались путем оплаты невыполненных работ и непоставленных товаров, отметило издание. Расследование продолжается, оба фигуранта дела находятся под стражей.

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До этого Шестерова отправили под домашний арест. Решение вынес 235-й гарнизонный военный суд в ходе рассмотрения дела о хищениях в парке «Патриот». Шестеров был задержан на территории Московской области в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» 5 августа. Вместе с ним арестовали и Ахмедова.

Кроме того, Telegram-канал Mash информировал, что Шестеров, задержанный по делу о хищениях в парке «Патриот», имел земельный участок под Рузой Московской области площадью 1,5 тысячи квадратных метров. По информации канала, генерал-майор также имел несколько автомобилей и мотоцикл Harley-Davidson.