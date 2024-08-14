Девушке вспороло живот винтом катера во время купания в Сочи

Катер вспорол винтом живот 17-летней девушке во время купания в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России.

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Днем 11 августа подросток плавала в Черном море в районе поселка Лао Краснодарского края. Водитель судна по неосторожности наплыл на девушку, из-за чего она получила серьезные травмы. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушения правил безопасности при управлении водным транспортом.

— Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего, — передает официальный Telegram-канал Западного МСУТ СК России.

11 августа СК России начал устанавливать обстоятельства произошедшего в Краснодарском крае наезда катера на мужчину, плававшего в море.