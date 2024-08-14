Пять вагонов с азотным удобрением сошли с рельсов в Самарской области
На станции «Жигулевское море» в Самарской области с рельсов сошли пять вагонов с азотным удобрением. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел вечером 14 августа.
«По предварительным данным, на пути необщего пользования при отправлении с подгорочного парка грузового поезда произошел сход с рельс пяти вагонов, из которых три вагона опрокинулись на бок. Вагоны с грузом — удобрение азотное. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в тексте.
Отмечается, что задержек движения допущено не было. На данный момент проводятся восстановительные работы. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.