Арестованного в Москве за нападение на полицейского американца проверят на другие нарушения

Арестованного за хулиганство гражданина США Джозефа Татера проверят на причастность к другим правонарушениям в Москве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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Накануне Мещанский суд Москвы арестовал напавшего на полицейского Тагера на 15 суток.

По данным суда, мужчина приехал в Россию с туристическими целями. Он устроил скандал в отеле Radisson Blu Olimpyiskiy, но при заселении ему указали на отсутствие миграционной карты.

Мужчину доставили в отделение полиции, где нарушитель порядка ударил сотрудника правоохранительных органов. В итоге его признали виновным в мелком хулиганстве и назначили арест.

До этого суд в Новосибирске арестовал актера Никиту Кологривого на семь суток по делу о хулиганстве.