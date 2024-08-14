В Одессе прозвучал сильный взрыв. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

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Он призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Ранее стало известно о взрыве складов с военными грузами под Одессой. Прилет был замечен в селе Визирка Одесской области, расположенном рядом с морским портом и трассой, через которые в регион поступают вооружение и боеприпасы.

До этого в Одессе также прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Власти города зафиксировали прилет по воинской части.