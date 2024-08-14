Главы цыганских семей извинились перед россиянами после конфликта

Главы цыганских семей принесли извинения жителям райцентра Иловля в Волгоградской области за инцидент с многодетной семьей сотрудника МЧС. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее сотрудник МЧС Михаил Зазулин попросил помощи и защиты от цыган, которые пообещали «вырезать всю его семью и закопать в собственном дворе».

На фоне его обращения жители райцентра вышли на народный сход и потребовали от чиновников кардинально решить конфликтную ситуацию.

Главы семей отреагировали на возмущение жителей, записали видео и выложили его в соцсетях.

На кадрах видео четверо пожилых мужчин по очереди произносят слова извинений. По их словам, события произошли только из-за одного нетрезвого члена их диаспоры.