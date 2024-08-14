Пожар произошел на крыше магазина «Перекресток» в Москве

На Севастопольском проспекте, 28, корпус 2 загорелась крыша магазина «Перекресток». Об этом в среду, 14 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

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Информация о количестве пострадавших пока не уточняется.

В торговом центре «Рио» на большой Черемушкинской, 1, произошло открытое горение обшивки, пожар распространился с 1-го по 4-й этаж. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали открытое горение.

Здание родильного дома загорелось на севере столицы в понедельник, 12 августа. Роддом расположен на улице 800-летия Москвы, 22.

11 августа возгорание случилось в пятиэтажном доме в центре Москвы. Пожар был успешно ликвидирован. Уточняется, что пострадавших в результате пожара нет.