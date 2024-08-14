Мужчина застрелил браконьера в Татарстане

В Татарстане мужчина застрелил браконьера, приняв его за животное.

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В Татарстане ночью 9 августа у села Камаево мужчины, занимавшиеся незаконной охотой, разделывали застреленного лося. В это время мимо на машине проезжала другая группа охотников. Решив, что это сотрудники правоохранительных органов, мужчины спрятались в кустах.

Находившийся в автомобиле охотник увидел в тепловизор одного из них и предположив, что это животное, произвел два выстрела.

В результате полученных ранений пострадавший скончался на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК России по Республике Татарстан.