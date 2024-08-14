Педагог объяснила свое желание родить от школьника

Учитель математики и информатики из школы поселка имени Морозова в Ленинградской области рассказала РЕН ТВ, что не нарушает никаких законов, обращаясь к 17-летнему ученику с просьбой стать донором спермы. Ранее СМИ сообщили, что против женщины могут завести дело о развратных действиях.

Я решаю свои проблемы сама. Никаких рамок закона я не нарушаю. Вообще, он заключил уже трудовой контракт, он является эмансипированным. Я выступила к нему как к дееспособному лицу с договором. Есть определенные чувства к человеку. Он такой достаточно скромный мальчик, замкнутый. Может быть, он эту ситуацию как-то сложно переживает, — сказала учитель.

Адвокат Вадим Багатурия полагает, что возбуждения уголовного дела не будет, поскольку фактически женщина не проявляет домогательств. Он предположил, что у преподавательницы может быть психическое расстройство.

Бывший ученик педагога, которая преследовала школьника, ранее рассказал, что она всегда казалась странной. По его словам, когда он учился, та общалась с учениками в социальных сетях, но все ограничивалось исключительно вопросами, как у детей дела.