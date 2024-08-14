В Москве задержан гражданина США

Пресс-служба столичного главка СК России сообщила, что в Москве был задержан гражданин США, которого подозревают в нападении на сотрудника полиции. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно данным СК, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК — «Применение насилия в отношении представителя власти». Как утверждает сторона обвинения, ночью 12 августа мужчину доставили в отдел полиции из-за хулиганства. Там он отказался выполнять требования полиции, а потом и вовсе напал на одного из них.

«С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — рассказали в СК.

Отмечается, что следствие собирается ходатайствовать об аресте гражданина США. При этом источник утверждает, что задержанным мужчиной может быть Джозепе Тагере — ранее он устроил конфликт в гостинице Radisson.

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